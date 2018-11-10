Пхеньян, 10 ноября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Северная Корея в августе остановила процесс уничтожения ключевого полигона Тончханни, предназначенного для испытания ракет и ракетных двигателей. Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно обещал его закрыть в рамках денуклеаризации; соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров с США в 2018 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР и США

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, на спутниковых снимках, полученных 31 октября, видно, что никаких изменений в инфраструктуре полигона не произошло. Детали ранее разобранных конструкций остаются на своих местах, а на уже имеющихся постройках даже появилась новое оборудование. Например, были установлены системы вентиляции на хранилища ракетного топлива и окислителя. Ранее эксперты полагали, что ведётся их уничтожение, а не строительные работы.

6 ноября в Нью-Йорке должны были пройти переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Ким Чен Ына Ким Ён Чхоля, однако в последний момент они были отменены. Одной из причин является отсутствие, по мнению американской стороны, прогресса в ядерном разоружении. Теперь второй саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, запланированный на начало 2019 года, под угрозой срыва.