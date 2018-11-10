Вашингтон, 10 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Лишить федерального финансирования штат Калифорния пригрозил президент США Дональд Трамп, если не будет решена проблема нецелевого использования денег, выделяемых из федерального бюджета на борьбу со стихией. Об этом 10 ноября Трамп написал в своём Twitter.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновны!»

По мнению Трампа, единственная причина масштабных и смертоносных пожаров в Калифорнии — очень плохое управление лесными угодьями. Президент США возмущён тем, что ежегодно для надлежащего присмотра за лесами в Калифорнии выделяются миллиарды долларов, а люди продолжают гибнуть.

Трамп призвал власти Калифорнии исправить проблему немедленно, иначе средства из федерального бюджета выделятся больше не будут.

Напомним, что лесной пожар в Калифорнии признан самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил уже более 36 тысяч гектар и уничтожил более 7 тысяч построек. Жертвами пожара стали, по крайней мере, 9 человек.