Киев, 10 ноября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего — начальника штаба украинской Национальной гвардии Александра Кривенко. Соответствующий указ Порошенко опубликован сегодня, 10 ноября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Разжаловали

«Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Напомним, что командующим Национальной гвардии Украины является Юрий Аллеров. Кривенко был его первым заместителем и начальником штаба Нацгвардии. У Аллерова есть ещё четыре заместителя.

Напомним, что Национальная гвардия на Украине была создана после государственного переворота в начале 2014 года.

До 2014 года Кривенко был командующим внутренних войск Украины.