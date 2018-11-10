Москва, 10 ноября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал пробный контракт с 19-летним форвардом Кириллом Кононовым, сообщил 10 ноября официальный сайт хоккейной команды.

Alxr-gol.livejournal.com Хоккеисты московского «Спартака»

Ранее нападающий играл в молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за такие клубы, как «Серебряные львы», «СКА-Серебряные львы» и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», за последний он играл до настоящего времени.

Отметим, Кирилл Кононов провел 76 игр в МХЛ, в которых он набрал 25 (11 шайб и 14 голевых передач) очков. Хоккейный клуб «Спартак» в нынешнем сезоне находится на 5 месте в западной конференции КХЛ с 26 очками.