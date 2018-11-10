Токио, 10 ноября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Руководители 16-ти стран Азии и Океании «поручили министрам и переговорщикам приложить все усилия» для заключения итогового соглашения в 2019 году по ВРЭП (Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству). По мнению Японии, это партнерство может стать крупнейшим соглашением о зоне свободной торговли в Индо-Тихоокеанском регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

По информации японского новостного агентства «Джиджи», во ВРЭП должно войти 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины), Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

Идея о создании ЗСТ (зоны свободной торговли) между странами-членами АСЕАН и их партнерами появилась в 2012 году, но соглашение подписано не было. Япония, несмотря на запуск нового Транстихоокеанского партнерства, готова поддержать и ВРЭП.