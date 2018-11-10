Киев, 10 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Владельцы нерастаможенных подержанных автомобилей рассказали о планируемых акциях протеста, а также заявили о создании партии, сказано в сообщении движения «АвтоЕвроСила», опубликованном 9 ноября на официальной странице организации с социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Автомобилист

«Мы объявляем общенациональную акцию гражданского неповиновения! 15 ноября 2018 года мы ограничим движение транспорта во всех регионах страны, продемонстрируем на примере нескольких пунктов пропуска через границу со странами-членами ЕС как будет выглядеть многотысячная очередь для оформления договоров купли-продажи автотранспорта с целью постановки на украинскую регистрацию», — сказано в сообщении.

Параллельно с блокировкой дорог и пунктов пропуска на границе Украины, протестующие намерены требовать от президента Украины Петра Порошенко наложить вето на законы, регулирующие правила растаможки автомобилей, принятые на днях Верховной радой.

«Дальше мы начнём группировать украинцев в первую всеукраинскую гражданскую платформу политического действия «Сила избирателей», которая сформулирует общее видение Украины, которую должны создать следующий президент и парламент», — заявили владельцы нерастаможенных автомобилей.

Представители организации «АвтоЕвроСила» призвали другие общественные организации объединиться и выступить единым гражданским фронтом.

Напомним, 7 ноября обладатели подержанных авто из Европы заблокировали правительственный квартал Киева, требуя от Верховной рады принять законы, удешевляющие растаможку автомобилей.

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Рада проигнорировала требования протестующих, после чего их лидер сжёг собственный автомобиль.

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