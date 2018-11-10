Приштина, Сербия, 10 ноября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Брюсселе состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи при посредничестве Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», после встречи сербский президент Александр Вучич заявил, что до тех пор, пока Косово не отменит недавно введенную дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины, диалог не продолжится.

Вот как прокомментировал встречу президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи:

«Это вовсе не простые темы. Была очередная встреча в ходе финальной фазы завершения этого исключительно сложного процесса, однако в интересах обеих стран, чтобы он завершился соглашением о взаимном признании».

Также Тачи призвал представителей всех партий Косово сплотиться в процессе диалога. По его словам, Сербия заняла в ходе диалога агрессивную и высокомерную позицию, в то время как косовская делегация придерживается более прямого и сбалансированного курса на взаимное признание и открытие Косово пути в ООН, ЕС и НАТО.