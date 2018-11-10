Вашингтон, 10 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл на выезде команду «Вашингтон Кэпиталз» с помощью Сергея Бобровского, отразившего 33 из 34 шайб, брошенных по его воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 ноября Sport 24.

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

Счет в первом периоде открыли гости, это сделал на 18-й минуте датский форвард «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд. Во втором периоде хозяева сравняли счет, также удачно реализовав большинство голом Нисканена при передаче Евгения Кузнецова. Однако после этого российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский не дал «Кэпиталз» ни одного шанса. Шайба Дюклера при результативной передаче Артемия Панарина в третьем периоде поставила точку в матче. Итоговый счет 2:1 в пользу «Коламбуса».

По итогам игры «Коламбус» находится на третьей строчек восточной конференции, а «Вашингтон» — на восьмой.