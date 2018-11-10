Москва, 10 ноября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. 10 ноября в Московской консерватории открывается музыкальный фестиваль «Вселенная — Светланов!», посвященный 90-летию выдающегося российского дирижера, композитора и пианиста Евгения Светланова. Организаторы присвоили этому форуму девиз «Безумный уикенд»: в течение двух дней (также и 11 ноября) в Московской консерватории начиная с 12 часов дня и до глубокого вечера в 4 залах будут звучать произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова. Также в рамках фестиваля будет исполнено новое сочинение Рене Кёринга «Кольца памяти», посвященное Евгению Светланову. Друзья маэстро включили в свою программу и произведения самого маэстро, в том числе и джазовые. Свои выступления посвятят дирижеру Государственный академический симфонический России оркестр им. Евгения Светланова, оркестры Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Струнный квартет им. Бородина, Александр Ведерников, Вадим Репин, Александр Князев, Борис Березовский, Дмитрий Махтин, Андрей Коробейников, Александр Рудин, а также лауреаты Конкурсов Светланова дирижеры Лио Куокман, Роберт Тревиньо, Роберто Форес Весес, Калле Куусава.