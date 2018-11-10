Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
Сент-Джон, Канада, 10 ноября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Российская сборная юниоров по хоккею победила сборную шведов в матче полуфинала Мирового кубка вызова и вышла в финал, сообщает 10 ноября Матч ТВ.
Встреча проходила в канадском городе Сент-Джон и закончилась со счетом 6:4 в пользу российской сборной. В составе российской команды шайбами отметились: Марат Хуснутдинов (6-я минута), Александр Пашин (25-я), а также Даниил Гущин (26-я, 32-я) и Василий Пономарев (27-я, 59-я) которые отличились по два раза каждый. У их соперников забили голы Эрик Хэдлунг (20), Александр Хольтц (28), Антон Йоханнессон (57) и Аксель Кумлин (60).
Игроком матча был признан ассистент капитана российской сборной Василий Пономарев.
Соперниками российских юниоров по финалу станет сборная Финляндии, которая ранее разгромила со счетом 5:2 сборную Канады.
Отметим, это первый выход в финал российской сборной юниоров по хоккею с 2015 года.