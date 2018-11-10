Соледар, ДНР, 10 ноября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив при этом 85 снарядов, сообщили 10 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Lawren «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Представители ДНР рассказали о применении украинской стороной запрещённых Минскими соглашениями гаубиц калибра 152 мм, а также 82-мм миномётов, зенитных установок, гранатомётов различных типов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Александровка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Напомним, днём ранее ВСУ выпустили по ДНР 279 боеприпасов.

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В СЦКК особо отметили применение Украиной крупнокалиберных гаубиц, чего не было с начала перемирия в Донбассе.

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