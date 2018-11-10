Москва, 10 ноября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Ужесточение внимания в западных странах к российским СМИ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 ноября на телеканале НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова считает, что ужесточение внимания к российским СМИ и многочисленные претензии, предъявляемые в западных странах к российским журналистам, свидетельствуют о том, что Россия не проигрывает информационную войну.

Кроме того, большой ошибкой назвала Захарова и ограничение свобод в отношении российских СМИ.

Отвечая на вопрос по поводу информационной войны, Захарова пояснила, что, по её мнению, если бы Россия проигрывала информационную войну, то страны Запада не переписывали бы в срочом порядке законы, ужесточающие требования к СМИ и журналистике, и власти западных стран не требовали бы от владельцев и представителей мировых социальных сетей блокировки всего, что связано с Россией.

По мнению Захаровой, на Западе наступил момент потерянности, связанный с тем, что российские СМИ научились многое делать даже лучше, чем западные.

Сворачивание свободы странами Запада у себя и сворачивание свободы ими в отношении росийских СМИ Захарова назвала большой ошибкой.

Напомним, что ранее Захарова заявила, что призывы о наложении санкций на Россию Вашингтоном с связи с мнимым нарушением закона о контроле над химическим и биологическим оружием показывают бессилие Соединённых Штатов в решении реальных проблем в конструктивном ключе.