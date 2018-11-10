Сан-Франциско, США, 10 ноября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Лесные пожары, которые бушевали в ноябре в Калифорнии и получили название Camp Firе, стали сами разрушительными за всю историю штата, сообщает 10 ноября San Francisco Chronicle.

Usda.gov Лесной пожар в Калифорнии

По последней информации, жертвами Camp Firе стало девять человек, все они погибли в городке Парадайс, который 9 ноября был уничтожен огнем полностью. 27 тысяч жителей города вынуждены бежать, всего из-за лесных пожаров было эвакуировано 50 тысяч человек.

Также от пожаров пострадали три сотрудника пожарной службы. Шлейф дыма от Camp Firе, как свидетельствует снимок со спутника НАСА, уже достиг Сан-Франциско.

Кроме этого, по данным калифорнийского пожарного управления, на данный момент огонь уже уничтожил около 6,4 тысячи строений, что превысило потери от прошлогодних пожаров, когда сгорело 5,6 тысячи построек и которые были признаны тогда самыми разрушительными. Огонь продолжает распространяться.