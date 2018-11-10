Мадрид, 10 ноября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Министерство образования Испании подготовило свои предложения по изменению Закона об образовании, также известного как Lomce или Ley Wert, сообщает 9 ноября, издание ABC.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Правительство намерено устранить оттуда аспекты, наиболее сильно расходящиеся с действующими нормами, о чем уже неоднократно говорила министр образования Изабель Селаа. Новый закон по сути станет реформой Органического постановления об образовании (LOE), принятого в 2006 году. Его окончательный текст планируется вынести на рассмотрение Совета министров к концу этого года.

Среди наиболее заметных изменений — возвращение к прежнему распределению полномочий между государством и регионами в том, что касается учебных программ: государству отводится определение 55−65% их содержания на всех этапах. Кроме того, ликвидируется контроль над использованием второго официального языка — этот вопрос отдается на усмотрение регионов, где есть такой язык. Таким образом, правительство намерено выполнить февральский приговор Конституционного суда, который аннулировал механизм, гарантировавший использование кастильского (т.е. испанского) языка на занятиях.

В числе аспектов, расходящихся с действующими нормами, оказалось и преподавание религии. Согласно проекту нового закона, оно будет строиться так, чтобы ученики, которым не нужен этот предмет, не были обязаны изучать нечто альтернативное. К тому же успехи в изучении религии больше не должны оказывать влияние на процесс поступления в университет и выделение стипендии.

Изабель Селаа также выступает за более активное участие в образовательном процессе школьных советов, о чем она заявляла еще в своем июльском выступлении перед Конгрессом депутатов. Проект, подготовленный министерством образования, подразумевает «восстановление баланса» между полномочиями советов и директоров учебных заведений, т. е. увеличение элемента самоуправления и контроля над деятельностью школьного руководства. Планируется и улучшить процедуру назначения директоров, расширив возможности образовательного сообщества участвовать в этом процессе и влиять на финальное решение.

Кроме того, правительство намерено избавиться от общего для всех школьного расписания: в образовательном ведомстве считают, что ученикам необходим индивидуальный план подготовки, особенно если они нуждаются в повторении пройденного по важному для них предмету. Единые временные рамки ограничивают возможности учащихся, не позволяя отстающим получить доступ к высшему образованию, что в результате увеличивает «социальную брешь».

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Наконец, в планах испанских властей — бороться с различного рода дискриминацией в учебных заведениях, не только по расовому, но и по половому признаку.