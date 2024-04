Вашингтон, 10 ноября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Ситуацию с распадом европейских империй начала ХХ века может повторить нынешний Евросоюз. Об этом пишет 10 ноября Bloomberg.

Евросоюз. Угроза распада

По мнению авторов статьи, ситуация, когда в ноябре 1918 года мировые державы положили конец бессмысленной Первой мировой войне, и в результате перекройки карты Европы образовались независимые государства, во многом совпадает с ситуацией в нынешней Европе.

«Век спустя континент борется за свое будущее в рамках единого политического организма с общими ценностями, порождёнными кровавыми уроками двух мировых войн», — считают авторы.

Современное противостояние националистов, считающих существование ЕС нецелесообразным и сторонников евроинтерации, журналисты американского издания сравнивают с исторической ситуацией, сложившейся после Первой мировой войны и приведшей ко Второй.

Как отмечают авторы статьи, усилия по сохранению ЕС, которые прикладывает президент Франции Макрон, нельзя назвать успешными, а экс-глава чешского МИД считает, если ЕС не сможет модернизироваться, он повторит судьбу Австро-Венгерской империи.

Как заключают журналисты Bloomberg, они видят «зловещие признаки смертности» Евросоюза. Главная его трудность, как считают они, будет состоять в нахождении баланса между сторонниками большей национальной власти и евроинтеграторами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» раскрыли, что по их мнению является главной причиной ненависти Запада к России