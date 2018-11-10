Чита, 10 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) усилила контроль после крупной вспышки африканской чумы свиней в китайской провинции Ляонин, на северо-востоке Китая. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского управления Россельхознадзора.

(сс) StockSnap Свинья

В сообщении сказано, что в целях защиты российской территории от заноса, возникновения и распространения африканской чумы свиней забайкальское управление Россельхознадзора усиливает контроль за пребывающим транспортом в пунктах пропуска через государственную границу на территории региона.

Напомним, что вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на территории китайской провинции Ляонин в августе этого года. Заболевание распространилось на несколько китайских регионов, в том числе и на автономный район Внутренняя Монголия, который примыкает к Забайкальскому краю. По состоянию на 6 ноября в 11 провинциях Китая зафиксированы 58 очагов африканской чумы свиней.