Москва, 10 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Своих коллег и ветеранов органов внутренних дел поздравил с профессиональным праздником министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Поздравление опубликовано сегодня, 10 ноября, на сайте ведомства.

Цитата из диафильма «Дядя Степа — милиционер». 1966. СССР На страже

Колокольцев отметил, что во все времена общество ценило в людях, стоящих на страже закона и правопорядка личного мужества, отвественности и высокой компетентности. И сегодня все служащие в рядах МВД с честью продолжают дело своих предшественников.

Глава министерства особо отметил работу личного состава ведомства во время чемпионата мира по футболу, который, во многом благодаря работе сотрудников органов внутренних дел, стал одним из самых безопасных за всю историю проведения турнира.

Также Колокольцев подчеркнул важность повышения эффективности в противодействии криминальным угрозам и пояснил, что характер борьбы с экстремизмом, нелегальной миграцией, коррупцией и незакнным оборотом наркотиков должен быть наступательный.

«Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг — пример доблести и героизма» — добавил министр.

Кроме того, глава МВД выразил слова признательности ветеранам, передающим богатый практический опыт молодому поколению.

Колокольцев поблагодарил всех за службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов всех сотрудникам МВД и их близким.

Напомним, что День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечаестя в стране 10 ноября. В этот день в 1917 году Народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Как профессиональный праздник этот день отмечают с 1962 года, после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.