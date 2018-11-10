Киев, 10 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. С 2008 по 2018 годы доля автомобилей и автотоваров в расходах жителей Украины снизилась с 18% до 8%, а доля лекарств выросла с 5% до 9%, заявил председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Nataliya Shestakova Украинская аптека

Эксперт проанализировал структуру розничной торговли в стране и выяснил, что жители Украины тратят на еду 40% доходов, а остальное — на непродовольственные товары и услуги.

Из непродовольственных трат, помимо автотоваров и лекарств, значительно выросла доля затрат на косметику, одежду и бытовую технику. За десять лет жители Украины стали меньше строить, ремонтировать и читать газет.

«Статистика показывает, что украинское общество больно, как в прямом, так и в переносном смысле. Если исследовать пирамиду Маслоу на Украине, то окажется, что люди обеспечены, и то далеко не все, продуктами, услугами ЖКХ и лекарствами, то есть потребностями низшего уровня. Все остальные, а именно потребности в безопасности, социальные, потребность в уважении и самовыражении, возможно удовлетворят следующие поколения», — подытожил эксперт.

Напомним, согласно официальной статистике, в среднем житель Украины тратит на еду чуть более 7000 рублей, что примерно соответствует минимальной заработной плате в стране.

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