Москва, 10 ноября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Постановление об учреждении премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован сегодня, 10 ноября, на сайте правительства России.

Джеймс Хэйллар. В театре

«Премия будет присуждаться профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, являющимся бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований», — сказано в документе.

Решение об учреждении премии принято в рамках реализации проекта «Театр — детям». Каждый год будут присуждаться три премии, каждая при этом будет включать в себя специальный приз, диплом лауреата, а также денежную премию в размере три миллиона рублей.

Выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, занимающиеся вопросами государственной культурной политики на местах.

Кандидаты на получение премии будут рассматриваться специально созданной Министерством культуры конкурсной комиссией на основе поступивших заявок от регионов.

На присуждение премии предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств в размере 700 млн. рублей.

Ранее сообщалось о присуждении мировой премии «Культура XXI века» городу Новосибирску. Город представил на конкурсе в Мехико проект «Новосибирск — город-музей», идея которого состоит в превращении в музей целого города, сделав улицы музейными залами, здания — экспонатами, а горожан — не только слушателями, но и экскурсоводами.