Париж, 10 ноября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Несколько реликвий дома Романовых были переданы российскому послу во Франции на мероприятии ассоциации «Франко-российский альянс» в Париже.

Александр II

Российскому послу были переданы личные вещи императора Александра II. Среди переданных вещей мундир и жилет, платки с вензелями, портрет, а также рубашка, в которой Александр II был во время покушения в марте 1881, когда император получил смертельное ранение.

Личные вещи привезла во Францию супруга императора Екатерина Юрьевская (Долгорукая). Реликвии хранились в соборе святителя Николая Чудотворца в Ницце.

В январе 2010 года суд Ниццы признал права Российской Федерации на этот собор, однако вещи Александра II были вывезены Русской православной культовой ассоциацией Ниццы. Реликвии помогли вернуть министерство культуры и правоохранительные органы Франции.

Напомним, в 1865 году в Ницце скончался сын императора Александра II цесаревич Николай. Александр II приобрел виллу Бермон, на которой скончался наследник, после чего там была заложена Никольская часовня.

В апреле 1903 года на территории этой же виллы был заложен собор святителя Николая Чудотворца.