Москва, 10 ноября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут увидеть «поцелуй» Луны и Сатурна в воскресенье, 11 ноября, сообщает 10 ноября пресс-служба Московского планетария.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Наблюдает

«В ближайшее воскресенье 11 ноября 2018 года на закатном небе молодой серп Луны окажется всего в 1 градусе от Сатурна», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в сообщении говорится, что это небесное явление, названное «поцелуем», можно будет наблюдать с 17:00 мск до 19:00 мск, после чего оба небесных тела скроются за горизонт.

Кроме этого пресс-служба московского планетария информирует, что ближе к полуночи жителей столицы ждет еще одно «небесное шоу»: осеннее небо раскрасит звездопад Северные Тауриды, который к 11 ноября достигнет своего максимума. Точка, откуда наблюдателю с Земли будет казаться, что вылетают звезды, находится в созвездии Тельца.

«Наблюдать метеорный поток лучше всего за городом, вдали от городской засветки. Молодая Луна в эту ночь скроется за горизонт около 19 часов и не помешает наблюдениям», — сообщает пресс-служба.

Отметим, ранее осенью текущего года в Москве установили четырехметровый арт-объект изображающий Луну.