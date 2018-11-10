В Москве ожидаются слабые осадки
Москва, 10 ноября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве днём 10 ноября, по данным Гидрометцентра.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ноябрь
В субботний день в столице ожидается 1…3 градуса выше ноля. Синоптики обещают слабые осадки. Местами на дорогах возможна гололедица.
Ветер, по сообщениям синоптиков, ожидается преимущественно восточный, скоростью 5−10 м/сек. Атмосферное давление днём составит 758 мм рт. ст.
Ночью температура опустится до 2…4 градусов ниже ноля, осадков ночью не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный, скоростью 7−12 м/сек.
Атмосферное давление ночью в Москве возрастёт до 764 мм рт. ст.
Стоит отметить, что самая низкая температура за время наблюдений 10 ноября составила — 16 градусов. Она была зафиксирована в 1993 году.