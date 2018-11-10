Северо-Курильск, Сахалинская область, 10 ноября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, расположенный на севере острова Парамушир, входящего в состав островов Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту около 4,5 км, сообщает 10 ноября ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км северо-западнее от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту до 4,5 км», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Шлейф выброшенного вулканом пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние 5 км. Выпадение пепла в городе Северо-Курильске не наблюдается, запах сероводорода отсутствует. Угрозы здоровью и жизни жителей острова нет.