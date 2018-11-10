Вашингтон, 10 ноября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что 11 ноября в Париже, в рамках памятных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны американский лидер Дональд Трамп проведет «продолжительную встречу» с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает телеканал RT.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«У него будет продолжительная двусторонняя встреча с президентом Макроном в субботу утром перед посещением Белло Вуд», — рассказал Болтон.

Напомним, что в районе населенного пункта Белло Вуд в 1918 году американские войска впервые вступили в крупное сражение на полях Первой мировой войны.

Болтон отметил, что сперва Трамп и Макрон пообщаются один на один, а затем к главам США и Франции присоединятся их советники.

В целом, Болтон уверен, что у Трампа с Макроном сложились «прекрасные личные отношения». Конечно, есть разногласия по некоторым существующим политическим вопросам, но это связано прежде всего с тем, что каждый из лидеров добивается того, что он считает национальными интересами своей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны примет участие и президент России Владимир Путин. Предполагается, что Путин и Трамп коротко переговорят, чтобы обсудить возможную полноформатную встречу на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.