Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Затопление судна «Анатолий Крашенинников» могло произойти в результате смещения груза из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к крену и опрокидыванию судна, сообщил зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

По его словам, версия смещения груза является основной. Однако, как подчеркнул Хабаров, окончательно известна причина станет после допроса второго помощника капитана судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября недалеко от мыса Лопатка в Камчатском крае затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с 13 членами экипажа на борту. Десять человек были спасены экипажем плавбазы «Дальмос». По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.