Москва, 10 ноября, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы признал ложными сведения об утечке ответов на ЕГЭ, опубликованные петербургским учителем Дмитрием Гущиным, и постановил удалить информацию об этом, сообщают «Невские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Ранее Дмитрий Гущин опубликовал информацию о якобы утечке ответов на задания ЕГЭ по химии и математике еще до начала экзаменов. Рособрнадзор счел эти сообщения провокацией и решил оспорить это в суде.

Суд признал правоту Рособрнадзора и постановил удалить провокационную информацию, которая порочит честь ведомства. У учителя еще есть месяц для обжалования приговора. Сам Гущин не намерен сдаваться, он будет оспаривать решение суда в вышестоящих инстанциях.