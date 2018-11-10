Киев, 10 ноября, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Нынешние украинские политики боятся взять на себя ответственность за возвращение мира, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская («Оппозиционный блок»), передает телеканал NEWSONE.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они «за мир», но никто не предлагает реальный план, как его достичь, — сказала Королевская. — И никто не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что СБУ запланировала провокации в Азовском море для вторжения на территорию Республики.

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