Калининград, 10 ноября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Система точного захода на посадку в аэропорту Храброво в Калининграде работает исправно и не отключалась, заявили представители Росавиации газете «Коммерсант».

Suigres1 Аэропорт Храброво

По данным ведомства, информация перевозчика о неисправности оборудования в аэропорту является недостоверной и вводит пассажиров в заблуждения. При этом оборудование Храброво сертифицировано по I категории метеоминимумов ИКАО, что позволяет осуществлять посадку самолетов при видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 550 метров и высоте принятия решения не менее 60 метров.

Ранее представители авиакомпании «Победа» заявили о вынужденной отмене рейсов компании из-за якобы неисправностей в аэропорту Калининграда. По их словам, в аэропорту была отключена система точного захода на посадку. Согласно данным Росавиации, рейсы были отменены не из-за неисправностей в аэропорту, а из-за плохих условий видимости по причине плохих погодных условий.