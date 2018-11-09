Вашингтон, 10 ноября, 2018, 02:41 — ИА Регнум. США не хотят холодной войны с Китаем и не собираются использовать политику сдерживания, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает пресс-служба госдепа.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Китае

«Соединенные Штаты не собираются развязывать холодную войну или применять политику сдерживания в отношении Китая. Напротив, мы хотим убедиться, что Китай действует ответственно и честно ради достижения безопасности и процветания двух стран», — заявил он.

Ранее Помпео на пресс-конференции выразил надежду, кто Пекин поддержит антииранские санкции Вашингтона. По его словам, снижение до нуля доходов Ирана от продажи нефти является одной из главных целей антииранской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео высказал обеспокоенность активностью Китая в Южно-Китайском море. Он заявил, что США обеспокоены милитаризацией региона, и призвал Китай вернуться к выполнению обязательств по этому вопросу.