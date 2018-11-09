Вашингтон, 10 ноября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Срок действия в США временных лицензий на деятельность подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компаний «Русал», Еn+ и группы «ГАЗ» продлен до 7 января 2019 года, сообщает американский минфин.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Таким образом, операции с этими компаниями могут проводиться не до 12 декабря, а до 7 января. До этого срока американские инвесторы обязаны выйти из ценных бумаг этих российских компаний.

Напомним, упомянутые компании подпали под американские санкции, введенные 6 апреля. С «Русала» ограничения могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля в компании.

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