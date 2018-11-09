Вашингтон, 10 ноября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причине того, что договор устарел, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Джон Болтон

Болтон подчеркнул, что договор был подписан в 1980-х годах, а за прошедшее с того момента время технологии шагнули далеко вперед. Он добавил, что еще одной причиной выхода из договора является якобы систематическое нарушение Россией условий ДРСМД.

Напомним, ранее американское руководство объявило о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по причине якобы нарушений со стороны России. 30 октября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вопрос выхода США из ДРСМД будет обсуждаться 4 декабря на саммите глав МИД стран — членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что только обсуждение на высшем уровне может решить вопрос о выходе США из ДРСМД.