Москва, 10 ноября, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Посещение открывающегося после реконструкции Дома-музея И.С. Тургенева в Москве российским президентом Владимиром Путиным состоится 10 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина Дом-музей Ивана Тургенева. Большая гостиная

«10 ноября Владимир Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника И.С.Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эти мероприятия приурочены к 200-летию со дня рождения Тургенева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия празднует 200-летие со дня рождения Тургенева. Великий русский писатель родился 9 ноября 1818 года в Орле.

В стране к этому празднику приурочено 42 мероприятия федерального уровня: спектакли, выставки, концерты, лекции и научные конференции. Центром празднования станет Орловская область.