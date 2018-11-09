Малибу, США, 10 ноября, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Эвакуация объявлена для всей территории города Малибу (штат Калифорния, США), сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.

(сс) skeeze Пожар бушует

Напомним, пожары на севере Калифорнии бушуют уже несколько дней. Жертвами стали пять человек.

Пожар распространился на площадь более семи гектаров. В округе Бьютт эвакуированы 50 тысяч человек.

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