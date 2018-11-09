Санкт-Петербург, 10 ноября, 2018, 01:40 — ИА Регнум. С 7 по 10 ноября в петербургском СКК проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте. На третий день чемпионата российские гимнасты Михаил Заломин и Виктория Даниленко завоевали две медали.

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Во время чемпионата будут разыграны 14 комплектов наград в личных, командных и синхронных соревнованиях среди мужчин и женщин. В рамках первенства медали будут разыграны в личных и командных состязаниях на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Михаил Заломин стал чемпионом мира в двойном минитрампе, набрав 78,200 балла. Вторым стал американец Рубен Падилья (73,500), третьим — аргентинец Лукас Адорно (72,400).

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Виктория Даниленко стала третьей в акробатической дорожке, показав результат 69,500 балла, золото в данной дисциплине завоевала китаянка Цзя Фанфан (71,100), серебро — британка Шэнис Девидсо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»

Андрей Пронин ИА REGNUM Выступление спортсменов в синхронных прыжках на Чемпионате мира 2018 года по прыжкам на батуте, в СКК «Петербургский»