Санкт-Петербург, 10 ноября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Министр культурного наследия Италии Альберто Бонизоли примет участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает пресс-служба итальянского минкульта.

Culture.ru Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года

Сообщается, что Италия станет почетным гостем форума. Бонизоли примет участие в открытии выставки в Государственном Эрмитаже, которая посвящена римскому городу Помпеи. Также итальянский министр поучаствует в круглом столе с российским коллегой Владимиром Мединским, а также коллегами из других стран.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является одним из главных культурных событий 2018 года. В нем примут участие звезды театра, оперы и балета, деятели кинематографа, музыканты, общественные деятели, представители академических кругов и политики.