Москва, 10 ноября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Портал «КиноПоиск» в честь своего 15-летия провел опрос читателей и определил лучшие фильмы и лучших деятелей российского кинематографа, в опросе участвовали около 79 тысяч человек.

Kinopoisk.ru Постер фильма Юрия Быкова «Дурак»

Всего в опросе было шесть номинаций. В номинации «Из России с любовью» — фильм, изменивший отношение к российскому кино — победила картина «Дурак» режиссера Юрия Быкова. Юрий Быков также выиграл и в другой номинации — как режиссер, сделавший самый значительный вклад в российский кинематограф за последние 15 лет.

В номинации «Профессионал», где читатели портала выбирали актера, которому «всегда рады», несмотря на его участие в большом количестве картин. Победителем стал Константин Хабенский. Он также победил и в номинации «Я — легенда» за лучший персонаж фильма в качестве Антона Городецкого — героя фильма «Ночной дозор», роль которого исполнил Хабенский.