Москва, 10 ноября, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Выплаты операторов Nord Stream и Nord Stream 2 «Газпрому» перенаправят по решению суда приставам Швейцарии, пишет газета «Комммерсантъ».

Gazprom.ru

Судебное разбирательство было инициировано украинским «Нафтогазом», чтобы взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд. Операторам обоих газопроводов теперь нельзя совершать каких бы то ни было выплат «Газпрому»: деньги компаний будут выплачиваться швейцарским приставам.

Напомним, речь идет о деньгах, которые по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен платить «Нафтогазу». В итоге российский поставщик оказался должен украинскому покупателю $2,56 млрд.