Лондон, 10 ноября, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают затяжное падение — в течение дня торгов нефть Brent опускалась ниже $70 за баррель, нефть WTI — ниже $60 за баррель, 9 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

К концу последней сессии цены «скорректировались», однако падение все равно ощутимое — Brent потеряла 47 центов (0,7%) и оценивается в $70,18 за баррель, WTI снизилась на 48 центов (0,8%), до $60,19 за баррель.

За месяц с момента достижения «рекордных» цен начала октября нефть марки Brent снизилась на 20%, WTI — на 22%.

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