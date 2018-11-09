Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Детский сад «Улыбка» открыт в посёлке Глубокий Каменского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM 9 ноября сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона. Дошкольное учреждение построено за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Объект социальной инфраструктуры оборудован по последнему слову техники. Только на оснащение детского сада было выделено почти 11 млн рублей.

Посещать детский сад смогут дети ясельного возраста — от 1,5 до 3 лет. Для этого здесь создано две группы на 32 места. Всего же дошкольное учреждение рассчитано на 200 воспитанников.

«В 2018 году уже восемь детских садов на 1 тыс. 510 мест введены в эксплуатацию после завершения строительства. Всего же за этот период на Дону дополнительно создано 1 тыс. 919 дошкольных мест, в том числе для детей до трёх лет — 581 место», — уточнила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

ИА REGNUM напоминает, что на 1 января 2018 года на Дону функционировало более 1,5 тыс. учреждений дошкольного образования, около 1,3 тыс. из них — муниципальные. Очередь для детей в возрасте от трёх до семи лет была ликвидирована в конце 2015 года. В регионе не хватает только ясельных групп для детей до трёх лет. Чтобы решить эту задачу, в 2018 году запланировано создание более 2 тыс. дошкольных мест.