Вашингтон, 9 ноября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «всё ещё обеспокоены» активностью Китая в Южно-Китайском море, 9 ноября передает агентство Reuters.

U.S. Pacific Fleet В Южно-Китайском море

«Я открыто заявил… что мы всё ещё обеспокоены действиями Китая и милитаризацией Южно-Китайского моря. Мы подтолкнули Китай к выполнению их прошлых обязательств по данной проблеме», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с делегацией из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции Помпео заявил, что «надеется на сотрудничество» с Китаем по выполнению антииранских санкций США.

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