Вашингтон, 9 ноября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Армия США была развалена и истощена во время президентства Барака Обамы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кожура. Обама. Трамп

Об этом 9 ноября сообщил телеканал CNN, пояснив, что таким образом президент США ответил супруге Барака Обамы, написавшей в своей книге, что Трамп участвовал в движении birther, обвинявшем Барака Обаму в нелегитимном избрании на пост президента, так как он якобы получил гражданство США не по праву рождения. Этого Мишель Обама Трампу простить не может.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не простит Бараку Обаме истощения и развала американской армии, что поставило под угрозу безопасность граждан США.

«В ответ я тоже могу сказать, что я никогда не прощу его за то, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять», — заявил Трамп. .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 ноября Трамп на пресс-конференции по итогам выборов в конгресс обвинил Обаму в воссоединении Крыма с Россией.