Рим, 9 ноября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Для того чтобы выполнить пожелания властей ЕС, правительству Италии надо было бы ввести жесткие налоговые ограничения и снизить уровень дефицита бюджета втрое, что для экономики, растущей медленно, было бы просто самоубийством, заявил министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в пятницу, 9 ноября, передает информагентство Ansa.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Заявления были сделаны после встречи с лидером Еврогруппы Марио Чентено. Триа выразил надежду, что в ходе переговоров итальянских министров с ЕС еврочиновники поймут, к каким последствиям приведут их советы, и сами откажутся от них. Опасения Еврокомиссии безосновательны, чиновники не слишком хорошо знакомы с идеями, которые они осуждают, отметил министр.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и нужно сменить модель экономической политики. Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии.

Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны. Регулярные апокалиптические заявления еврочиновников являются не следствием, а причиной проблем Италии на бирже, Еврокомиссия таким способом ведет политическую борьбу с недружественным ей правительством, полагают в Италии.