Лондон, 9 ноября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Джо Джонсон, брат экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона, ушел в отставку с поста министра транспорта Великобритании, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Мне становится все более ясно, что соглашение о выходе… будет ужасной ошибкой», — прокомментировал Джонсон свой выход из правительства Терезы Мэй.

Напомним, Борис Джонсон был отправлен в отставку из-за несогласия с планами правительства Мэй по соглашению о Brexit с Евросоюзом.

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