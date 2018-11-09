Британское правительство покинул брат Бориса Джонсона
Лондон, 9 ноября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Джо Джонсон, брат экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона, ушел в отставку с поста министра транспорта Великобритании, 9 ноября передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Мне становится все более ясно, что соглашение о выходе… будет ужасной ошибкой», — прокомментировал Джонсон свой выход из правительства Терезы Мэй.
Напомним, Борис Джонсон был отправлен в отставку из-за несогласия с планами правительства Мэй по соглашению о Brexit с Евросоюзом.
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