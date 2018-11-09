Челябинск, 9 ноября, 2018, 21:04 — ИА Регнум. В Челябинской области глава отдела государственной охраны Ильменского государственного заповедника Светлана Филимонова обвиняется в организации рубки лесных насаждений. Деревья были вырублены на территории заповедника, а размер ущерба превысил 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Рубка леса

Следствие считает, что в июне 2018 года женщина изготовила приказ о рубке деревьев. Это было объяснено необходимостью расчистить аварийный участок высоковольтной линии электропередачи. Следствие при этом полагает, что руководство заповедника было не в курсе по поводу количества деревьев, предназначенных для вырубки, и планов по продаже древесины.

В итоге было вырублено более 120 деревьев. Ущерб превысил 5 млн рублей.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Следствие продолжается.