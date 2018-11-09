Киев, 9 ноября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. В 2018 году государственная аудиторская служба Украины проверит, как расходовались средства, выделенные на дорожные работы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 9 ноября УНИАН.

Разбитая дорога

По его словам, при ремонте дорог могут завышаться цены на материалы, нарушаться технологии при ведении работ. По результатам аудита будут сделаны выводы относительно компаний, проводящих ремонт дорог, и недобросовестные исполнители будут привлечены к ответственности.

Гройсман отметил, что в 2018 году на строительство дорог местного значения было выделено 11 млрд гривен ($390 млн), но потратили только 6 млрд гривен ($210 млн).

Напомним, в 2019 году из госбюджета Украины на ремонт дорог выделят 55 млрд гривен ($2 млрд).