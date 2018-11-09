Анкара, 9 ноября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. В Турции начинается серийное производство основных боевых танков (ОБТ) Altay собственной разработки, сообщает 9 ноября информагентство Anadolu.

Panzer VI-II Танк Altay. Схематичный рисунок

По информации агентства, секретариат оборонной промышленности и генштаб Турции заказали турецко-катарской компании первую партию из 250 танков Altay.

В церемонии подписания контракта участвовал глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, заявивший, что производство отечественных танков позволит стране снизить зависимость от зарубежных поставок военной техники.

В вооруженных силах Турции основной боевой танк Altay позиционируется как замена для устаревшей зарубежной бронетанковой техники. В течение 20 лет турецкая армия должна получить одну тысячу ОБТ Altay. На это планируется потратить до $30 млрд.

Новый танк турецкие СМИ и его разработчики представляют как боевую машину, как минимум соответствующую самым современным стандартам бронетанковой техники.

Напомним, впервые танк Altay был показан в мае 2011 года в Стамбуле на выставке вооружений IDEF-2011.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкое правительство предпринимало усилия для максимальной локализации производства компонентов этого танка на территории Турции. Ранее заявлялось, что новый танк оснащен системами бронирования, управления огнем и активной защиты, созданными турецкими компаниями Roketsan и Aselsan.