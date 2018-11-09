Варшава, 9 ноября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. В Варшаве 11 ноября возможны провокации, осуществлённые польскими радикалами под видом украинских националистов, сообщило посольство Украины в Польше 9 ноября на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора. Украина. Польша

Провокации запланированы на День независимости Польши. Посольство Украины призвало жителей и гостей Варшавы быть особенно внимательными во время посещения центра города и окрестностей национального стадиона.

«Обращаемся также к друзьям полякам, чтобы во время празднования 100-летия возобновления независимости Республики Польша не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь цель сознательного разжигания ненависти к украинцам», — сказано в сообщении.

Напомним, между Польшей и Украиной развивается серьёзный конфликт вокруг памятников. Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому коллеге с просьбой решить вопрос со скульптурами львов на кладбище орлят во Львове. При этом украинские власти недовольны демонтажем памятников бандеровским бандитам, расположенных на территории Польши.

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