Гамбург, Германия, 9 ноября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Полиция Германии захватила более тонны кокаина и арестовала восемь подозреваемых в ходе спецоперации в Гамбурге, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Наркотики

Кокаин, расфасованный в килограммовые пакеты, был изъят в ходе разгрузки из транспортного контейнера на одном из складов Гамбурга.

Пятеро членов наркогруппировки — трое немцев, итальянец и поляк — были арестованы на месте преступления. Еще трое были арестованы в других районах города.

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