Москва, 9 ноября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона «О любительском рыболовстве».

Алексей Саврасов. Рыбаки на Волге. 1872

Но в текст законопроекта представители комитета предложили включить положение, согласно которому рыбопромысловые участки (РПУ) в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока продолжат функционировать. Как отмечают эксперты ОНФ, это будет означать сохранение платности рыбалки для миллионов рыбаков-любителей, что напрямую противоречит позиции президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина, высказанной еще в 2012 г. на площадке ОНФ.

Координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко выразила надежду на то, что профильный комитет Госдумы все-таки одумается и изменит позицию по законопроекту.

«Рыбаки-любители — это 30 миллионов человек по всей стране. Президент в своем время однозначно поддержал чаяния этой группы наших граждан, дав понять, что рыбалка должна быть преимущественно бесплатной и не надо создавать препоны для граждан по доступу к водоемам общего пользования, а это делается — стоят заборы и не пускают без платы рыбаков к воде — и проверки, проведенные по поручению президента Генеральной прокуратурой, это подтверждают. Необходимо с этим заканчивать. Правительство услышало президента и рыбаков, были согласованы поправки, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон. То, что предлагает Комитет по собственности может и имеет смысл — в отношении отдельного регулирования вылова особо ценных видов рыб, но требует отдельной глубокой проработки и учета опять же мнений всех заинтересованных сторон. Мы рассчитываем на здравый смысл и надеемся, что в итоге будет принята позиция, согласованная правительством, позволяющая четко исполнить высказанную позицию Владимира Путина рыбакам-любителям» — заключила Наталья Костенко.

Напомним, что правительство РФ 15 октября внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту «О любительском рыболовстве», принятому в первом чтении еще в декабре 2013 г. Поправки были подготовлены Минсельхозом России после длительных консультаций с экспертами ОНФ и самими рыболовами. В них была учтена большая часть предложений Народного фронта. Главное — поправки в правительственный законопроект предусматривают право граждан заниматься любительским рыболовством свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования.

Но есть и некоторые исключения. Например, нельзя рыбачить на водных объектах, расположенных на землях ведомств обороны и безопасности, а также на особо охраняемых природных территориях. Также запрещена рыбалка на водных объектах, предоставленных для товарного рыбоводства. Кроме того, в документе прописано ключевое положение, за которое активисты ОНФ бьются на протяжении последних нескольких лет — о том, что заключенные ранее договоры о предоставлении рыбопромысловых участков (на которых с граждан взимали плату за рыбалку) прекращают свое действие с 31 декабря 2020 г.

«Правительственные поправки в целом отвечают позиции президента и рыболовной общественности, однако предложенные корректировки со стороны думского комитета по природным ресурсам прямо противоречат им, так как предлагается сохранении РПУ в районах Сервера, Сибири и Дальнего Востока, но это еще полбеды, предполагается еще и отдать в частные руки новые участки, — отметила эксперт ОНФ, сопредседатель межрегиональной общественной организации «Союз рыболовов» Юлия Ремина, — То есть платность рыбалки для любителей сохраняется, а именно это и вызвало широкие протесты по всей стране несколько лет назад. Вместе с тем поправками комитета предлагается отменить предложенный правительством механизм выдачи гражданам именных разрешений на вылов ценных видов рыб, что приведет к незаконности вылова ценных парод рыб вне рыбопромысловых участков, что вообще не поддается никакой логике и ставит рыбаков вне закона в таких случаях, и опять-таки пополнять кошелек будем частника, а не государства. В связи с этим мы поддерживаем именно правительственный законопроект в редакции поступивших сейчас в Госдуму поправок, а предложения комитета в таком виде считаем недопустимыми».

Проблема свободного доступа к водоемам впервые возникла в 2011 г., когда собственники рыбопромысловых участков пролоббировали закрепление принципа платности использования биоресурсов и стали взимать плату с рыбаков-любителей за доступ к своим участкам. Это вызвало массовые протесты граждан. В январе 2012 г. занимавший тогда пост председателя правительства Владимир Путин пообещал сделать рыбалку бесплатной и доступной, после чего был введен мораторий на распределение новых рыбопромысловых участков с целью остановить передачу в частные руки самых лакомых мест на водоемах общего пользования и взимание платы с рыбаков.

В декабре 2012 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который был раскритикован, в том числе экспертами Народного фронта, как нарушающий право граждан на бесплатное любительское рыболовство. После принятия этого законопроекта в первом чтении в декабре 2013 г. долгое время разрабатывались поправки ко второму чтению при активном участии экспертов ОНФ. Вопрос о необходимости скорейшей доработки законопроекта поднимался и на «Форуме Действий» Народного фронта в апреле 2016 г. После этого Владимир Путин поручил кабинету министров представить в Госдуму дополнительные поправки.

Однако предложенные на заседании 7 ноября ответственным комитетом корректировки к тексту правительственного законопроекта ставят под угрозу исполнение заявленной позиции президента страны. Так, комитетом предлагается сохранить рыбопромысловые участки в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб (их перечень должен утверждаться приказом Минсельхоза России). Это предложение предполагается реализовать путем предоставления владельцам рыбопромысловых участков права переоформить договоры на новый срок. Кроме того, для указанных районов предусматривается возможность предоставления в частные руки новых рыбопромысловых участков (в т.ч. ранее выделенных, но не распределенных по причине моратория). Таким образом, зона ограниченного лова может увеличиться кратно: к уже существующим в регионах Дальнего Востока 435 рыболовным участкам могут присоединиться еще порядка 550, и это только Дальний Восток, не считая Сибири и районов Севера. А сейчас на территории всей страны действует всего около тысячи участков.