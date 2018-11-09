Ереван, 10 ноября, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Армении, представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении, которая находится сейчас в жесткой оппозиции, Эдуард Шармазанов обвинил и.о. премьера Армении Никола Пашиняна в ослаблении позиций безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Прошло 8 ноября и Армения не имеет в ОДКБ генерального секретаря. Ясно одно — в период правления Никола Пашиняна Армения последовательно уступает позиции своей безопасности. Более того, уже открыто заявляется, что этот пост перейдёт к Беларуси. Это очередной очевидный провал правительства Пашиняна», — говорится в заявлении Шармазанова.

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Теперь, по его словам, Пашинян перейдет к новому этапу борьбы против коррупции.

«Господин премьер, против коррупции надо бороться, но не за счёт безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ). Да, и ещё, Алиев вновь заговорил о возврате каких-то территорий, об уступках со стороны Армении, о том, что Арцах принадлежит Азербайджану. Я ждал вашей реакции, но вместо вашего решительного слова получил молчание», — отметил Э.Шармазанов.

После того, как Армения отозвала с поста генсека ОДКБ своего представителя — Юрия Хачатурова, который обвиняется в Армении в узурпации власти, главной интригой прошедшего в Астане 8 ноября саммита ОДКБ на уровне глава государств стало избрание нового генсека организации. Хотя имя нового главы организации станет известно 6 декабря во время очередной встречи лидеров стран-участниц ОДКБ в Санкт-Петербурге, президент Казахстана дал понять, что им станет представитель Белоруссии, несмотря на усилия Армении сохранить за собой этот пост.

«Коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван. Я не буду говорить какие причины — это дело армянской стороны. По уставу, в русском алфавите после Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь. Этот вопрос мы оставили на 6 декабря. Будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение«, — заявил Нурсултан Назарбаев.